Dying Light: The Beast, Crane torna più bestiale che mai

Originariamente concepito come DLC narrativo per Dying Light 2, negli anni Dying Light: The Beast è diventato un gioco indipendente, un vero e proprio nuovo capitolo della serie. Tanto che, dopo averlo provato per 4 ore e aver parlato coi suoi creatori, pensiamo di aver solo sfiorato la superficie della bestia.

Per questo motivo con The Beast lo studio polacco ha deciso di staccarsi dal secondo capitolo e tornare a parlare di Kyle Crane, il protagonista del primo episodio , creduto disperso per oltre 20 anni.

La serie Dying Light vanta dei numeri clamorosi: con soli due episodi e mezzo, infatti, ha totalizzato quasi 50 milioni di copie . Non è un caso, quindi, che Techland, uno degli studi dal pedigree più scintillante della Polonia, basi le sue fortune su questo progetto. Quando si fissano le aspettative su questi livelli, parliamo di un 87 di media Metacritic di The Following e qualche decina di milioni di copie, persino le prestazioni di un ottimo prodotto come Dying Light 2: Stay Human cominciano a stare strette.

Inseguendo queste risposte ci inoltreremo a Castor Woods, un'incantevole zona rurale , ricca di foreste e paesi incantati, che adesso si è trasformata in un incubo fatto di paludi, rovine e non morti.

A differenza degli altri infetti, però, Crane dopo breve tempo è in grado di tornare sé stesso e di riprendere il controllo e le fattezze umane. Cosa gli sta succedendo? Esiste una cura? Ma soprattutto, è possibile usare questo potere per prendersi una rivincita nei confronti del Barone?

Sfuggito in qualche modo alle cure del suo carceriere (la nostra demo cominciava in medias res), Crane non è uscito immutato da questi esperimenti. La prigionia lo ha reso sicuramente più duro e spietato, ma soprattutto ha lasciato dentro di lui una vera e propria bestia , che esce allo scoperto raggiunti determinati livelli di rabbia. Una volta trasformato, l'ex agente GRE viene pervaso da una cieca violenza, che lo rende inarrestabile.

Dopo aver provato a salvare il mondo dalla pandemia che lo ha messo in ginocchio, Kyle Crane dovrà provare a salvare sé stesso. Nei 20 anni che ci separano dalla fine di The Following, infatti, il protagonista è finito nelle mani del misterioso Barone che, ironia della sorte, ha sperimentato su di lui il virus che per tanto tempo ha combattuto.

La data d'uscita di Dying Light: The Beast è fissata per il 22 agosto 2025 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e, più avanti, anche su PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo sarà gratuito per chi ha comprato la Ultimate Edition di Dying Light 2 prima del 22 agosto 2024, mentre chi prenoterà il gioco otterrà il pacchetto "Hero of Harran", che include vestiti, armi e veicoli ispirati al primo capitolo.

Benvenuti a Castor Woods

L'ambientazione è una delle protagoniste indiscusse di questa nuova avventura. Nonostante per i creatori il taglio sarà "più europeo", l'ispirazione dichiarata è quella di Twin Peaks, ma qui la minaccia non è solo eterea e psicologica: i non morti da affrontare sono tanti e arrabbiati e il gameplay di The Beast è decisamente più viscerale dei precedenti episodi. Soprattutto quando cala la notte e con l'oscurità arrivano esseri ancora più aggressivi e dinamici. La morfologia dell'ambientazione, oltretutto, è pensata per facilitare le fughe e il parkour, con piccoli centri abitati che lasciano lo spazio a boschi e praterie, nelle quali correre a perdifiato grazie a nuove animazioni e un sistema più fluido, per quanto ancora lontano anni luce da quello di un Assassin's Creed, tanto per non fare nomi.

Cala la notte in Dying Light: The Beast e iniziano i problemi

Nonostante le rinnovate capacità atletiche di Crane, The Beast è popolato da esseri temibili di ogni forma e dimensione, capaci di soverchiare numericamente, ma anche di picchiare duro. Il nuovo Dying Light si può giocare sia in maniera "classica", ovvero correndo da un punto all'altro della mappa, sfruttando i tetti per restare lontani dagli infetti e usare le armi, magari contundenti, solo quando necessario, ma fa di tutto per spingervi a tentare un approccio più diretto e viscerale, sfruttando quelli che sono i poteri della Bestia.

Inizialmente il protagonista avrà ben poco controllo sulla Bestia: combattendo si riempie progressivamente una speciale barra che, una volta colma, dà il via alla trasformazione, ovvero una manciata di secondi nei quali Crane ottiene una forza e una resistenza sovrumane con le quali può letteralmente fare a pezzi gli avversari a mani nude. Una condizione utile per svicolare dalle situazioni più affollate e complicate, ma anche per affrontare i "boss" del gioco e scalfire la loro pelle coriacea.

Da "umani" The Beast è un Dying Light, tutto corse e parkour

Il protagonista, infatti, non è l'unico sventurato che è stato usato come cavia dal Barone: Castor Woods pullula di bestie simili a Crane e quest'ultimo ha una buona ragione per dar loro la caccia: diventare sempre più potente. Come dicevamo l'ex agente GRE ha decisamente dismesso i panni dell'eroe senza macchia ed è più un cacciatore sulle orme della sua preda. Per catturare il Barone, però, necessita sia di alleati, da trovare tra i superstiti della zona, sia di poteri, questi ultimi da mungere dalle altre Bestie sconfitte.

Dal punto di vista del gameplay questa situazione si traduce da una parte con un sistema a missioni che dovrebbe perlomeno garantire la libertà di scegliere quale compito seguire, dall'altra è presente un albero delle abilità della Bestia che progressivamente rende la trasformazione sia più flessibile (dato che si potrà avere la possibilità di attivare il potere quando si vuole), sia più potente, con nuove mosse, come la capacità di sollevare oggetti pesanti e scagliarli contro i nemici.