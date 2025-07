Android Earthquake Alerts: il tuo smartphone può prevedere quando sta arrivando una scossa di terremoto

Quando più dispositivi in un'area segnalano movimenti sospetti, i dati vengono inviati in forma anonima ai server di Google . Se il sistema conferma la presenza di un terremoto, parte automaticamente l'allerta per gli utenti vicini all'epicentro.

Android Earthquake Alerts, il sistema di allerta precoce sui terremoti sviluppato da Google, trasforma ogni smartphone Android in un sensore sismico distribuito. Il funzionamento si basa su un'intuizione semplice ma geniale: l'accelerometro dello smartphone, oltre a rilevare l'orientamento del dispositivo, può percepire le vibrazioni del terreno , in particolare le onde P (le prime a propagarsi e meno distruttive) che precedono le onde S (più lente ma più dannose).

Dal lancio nel 2021 in Nuova Zelanda e Grecia, Android Earthquake Alerts è attivo in 98 Paesi (esclusa, purtroppo, al momento, l'Italia) e ha rilevato oltre 18.000 eventi sismici, inviando 790 milioni di notifiche . Un passo avanti significativo, considerando che nel 2019 solo 250 milioni di persone avevano accesso a sistemi simili, contro i 2,5 miliardi di oggi.

Il sistema prevede due livelli di avviso: BeAware, per scosse leggere (intensità MMI 3-4) e TakeAction, per scosse forti (MMI 5+), c on allarme sonoro e blocco schermo per attirare l'attenzione . La privacy è garantita: le posizioni sono approssimative e i dati anonimi .

Tempi di reazione

I tempi di reazione sono impressionanti: nel terremoto nelle Filippine (magnitudo 6,7) del 2023 l'allerta è arrivata 18 secondi dopo l'inizio; in Turchia, in appena 8 secondi. Il feedback degli utenti è estremamente positivo: l'85% ritiene il sistema utile, anche se il sisma non è stato percepito direttamente.

Android Earthquake Alerts

Android Earthquake Alerts rappresenta un esempio concreto di come software e intelligenza artificiale possano offrire soluzioni a problemi reali, aumentando la sicurezza pubblica grazie alla tecnologia che abbiamo già in tasca. Chiaro che non basta questo per prevenire dei fenomeni naturali così d'impatto come i terremoti ma questo può rappresentare un piccolo ma significativo vantaggio in più per mettersi in sicurezza.