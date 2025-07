Google porta la Protezione avanzata su Chrome per Android: aumenta il grado di sicurezza

Google ha annunciato una novità molto importante per la sicurezza su Android: l'arrivo della Protezione avanzata su Chrome. Questa funzione, disponibile a partire da Android 16 con la versione 137 di Chrome (e successive), è pensata per proteggere in modo più efficace gli utenti da attacchi informatici mirati, come quelli rivolti a giornalisti, politici, attivisti o figure pubbliche. Si tratta, dunque, di una mossa che punta a ridefinire la gestione della sicurezza. Con l'introduzione della "Protezione avanzata", infatti, su Chrome andranno ad attivarsi tre funzioni principali: le connessioni sempre sicure, l'isolamento completo dei siti e il Javascript meno aggressivo.

Nel dettaglio delle tre funzioni principali Nel dettaglio, dunque, andiamo a scoprire che cosa cambia con l'introduzione di queste tre funzioni grazie alla Protezione avanzata. Con "connessioni sempre sicure (HTTPS-First)", si intende che il browser forza l'uso di connessioni protette (HTTPS) ogni volta che si visita un sito. Se il sito non supporta HTTPS, Chrome avvisa prima di procedere. Questo aiuta a evitare attacchi su reti Wi-Fi pubbliche, molto comuni. Logo Android 16 Con l'isolamento completo dei siti, invece, ogni sito viene eseguito in un processo separato. Così, anche se un sito ha un contenuto pericoloso, non può interferire con gli altri siti aperti. Questa funzione era già presente su computer e ora arriva anche su Android (per dispositivi con almeno 4 GB di RAM). Infine con il Javascript meno aggressivo la Protezione avanzata disattiva alcune ottimizzazioni del codice Javascript. Questo riduce del 50% il rischio di attacchi legati al motore di Chrome, anche se potrebbe rallentare leggermente alcuni siti.