Google Pixel: guerra alle truffe online e telefoniche, antispam e anstiscam nella prima configurazione

Google vuole mettere la sicurezza al primo posto e vuole farlo aggiungendo delle funzioni di difesa fondamentali in fase di prima configurazione dei suoi Google Pixel. Si tratta di due funzioni, un antispam e un antiscam che potrebbero facilitare la difesa contro le minacce online e telefoniche. Si tratterebbe di una doppia novità molto rilevante, soprattutto per quegli utenti meno avvezzi a determinate tematiche e talvolta più distratti che maggiormente rischiano di incorrere in qualche frode simile. In particolar modo queste funzioni potrebbero essere integrate direttamente nell'app Telefono di Google, aggiungendo così: un Filtro chiamate, una Protezione antispam e il Rilevamento delle truffe.

Analisi del codice della beta dell'app Secondo alcune informazioni trovate proprio nel codice della versione beta 181.0 dell'app Telefono, queste funzioni potrebbero essere attivate fin dalla prima accensione del Pixel. Anche se il codice non menziona esplicitamente la configurazione iniziale, l'uso del termine "joyball" (che Google utilizza proprio per quella fase) lascia pochi dubbi. Google Pixel 9 Pro XL Le funzionalità identificate sono, per l'appunto, un Filtro per le chiamate, che intercetta i numeri sospetti; una Protezione antispam, che blocca immediatamente le chiamate definite come "spam"; e infine un Rilevamento delle truffe che invierà avvisi in tempo reale quando si parla con numeri sconosci e potenzialmente pericolosi. Quest'ultima, al momento, sarebbe disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti d'America.