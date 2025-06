Google Pixel 10 nuovi rumor: batteria più grande, display più luminoso e fotocamere potenziate

L'ultimo rumor si concentra, principalmente, su degli aspetti di tipo tecnico e in particolar modo coinvolgono delle informazioni relative alla batteria e alla gestione della ricarica dei nuovi smartphone , oltre che alle caratteristiche del display e della fotocamera. Stando, dunque, agli ultimi report, pare che il prossimo Pixel 10 subirà un incremento delle capacità della batteria, una ricarica wireless più veloce e anche un display più luminoso rispetto ai precedenti.

Google Pixel 10: batteria e display

E dunque, stando alle recenti speculazioni, Google Pixel 10 dovrebbe presentare, sotto la scocca, una batteria con una cella da 4.970mAh, un piccolo aumento rispetto ai 4.700mAh del Pixel 9. Così come, in termini di ricarica, si dovrebbe passare dai 27W ai 29W via cavo e ai 15W senza fili con caricabatterie Qi2 compatibili.

Google Pixel 9 Pro XL

Questo renderebbe l'esperienza di ricarica e d'utilizzo più versatile e accessibile. Inoltre, stando anche a quanto emerge sui display, il telefono dovrebbe presentare un pannello in FullHD+ da 6.3" con una luminosità di picco che potrà raggiungere i 3.000 nits. Sotto la scocca, invece, tutto lascia pensare che il SoC disponibile sarà il Tensor G5.