A quanto pare l'ultimo aggiornamento di Mario Kart World ha fatto storcere il naso a qualcuno. Fra le novità della patch 1.1.2 c'è infatti una modifica del sistema di selezione casuale dei tracciati durante le gare in multiplayer online che pone dei vincoli rispetto a determinate pratiche.

In soldoni non è più possibile saltare le sezioni open world che bisogna percorrere per spostarsi da una pista all'altra: in precedenza bastava ricorrere alla scelta casuale dello scenario successivo per poterlo fare, ma tale opzione tende ora a selezionare comunque i tracciati più vicini.

Ciò significa che i cosiddetti "intermission track" sono diventati praticamente inevitabili, andando di fatto a imporre le scelte di design compiute da Nintendo ma che diversi utenti hanno spesso messo in discussione, cercando appunto un modo per aggirarle.

Inutile dire che sui social parecchia gente si è lamentata di queste novità, anche perché rendono ancora più complicato accedere a determinate piste, vedi ad esempio la Pista Arcobaleno.