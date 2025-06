Nuova funzione per Gemini Live: sottotitoli in tempo reale per interagire con l'IA in silenzio

Google è nuovamente al lavoro per ampliare le possibilità offerte dai suoi modelli di intelligenza artificiale. In particolar modo, l'azienda di Mountain View si sta concentrando su Gemini Live e per la sua versione specifica per Android: d'ora in avanti sarà possibile leggere le risposte dell'assistente sullo schermo grazie ai sottotitoli in tempo reale.

Attualmente, questa funzione, è disponibile con la versione beta. Si tratta di un aggiornamento utile per chi utilizza Gemini Live in silenzio e senza audio o ancora, può essere particolarmente utile per chi vuole usare Gemini Live senza arrecare disturbo ad altre persone presenti costringendole ad ascoltare le risposte.