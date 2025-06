Google rilascia un nuovo aggiornamento per Gemini: potrà riconoscere i brani musicali

Dopo una lunga attesa, Google ha finalmente rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app di Gemini. Quest'ultima sarà in grado di riconoscere i brani musicali, una novità non particolarmente rivoluzionaria, ma il riconoscimento della musica non era ancora disponibile. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

Arriva il riconoscimento musicale Stavolta, quando chiederete "Che canzone è questa?" magari riproducendo il brano o canticchiandolo, Gemini sarà in grado di riconoscerlo e vi comunicherà il titolo e l'autore della canzone. In precedenza, invece, Gemini non dava una risposta concreta ma rimandava ad app di terze parti. Riconoscimento della musica di Google Gemini Negli Stati Uniti l'interfaccia potrebbe essere diversa, ovvero a schermo intero con una sfera pulsante che segnala l'ascolto. L'interfaccia per gli Stati Uniti Ad ogni modo, questa funzionalità è al momento disponibile per gli utenti Android. Si tratta quindi di piccole novità volte a rendere l'esperienza dell'utente ancora più fruibile, quindi non sarà più necessario ricorrere ad altre applicazioni. Al momento questa feature non è disponibile su dispositivi iOS, ma vi aggiorneremo per ulteriori novità.