Google Search introduce le chat vocali in tempo reale: ecco cosa cambia con l'AI Mode

Google sta testando una funzionalità legata a Search Live che permetterebbe di avere una vera e propria conversazione vocale con il chatbot. Il motore di ricerca si arricchisce infatti di nuove feature volte ad agevolare l'esperienza dell'utente, basti pensare alle panoramiche audio in fase di test, ovvero dei recap vocali generati dall'IA che ridurranno al minimo le vostre ricerche, se non avete tempo a disposizione. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito.

Search Live in AI Mode: come funziona

Prima di tutto, questa funzione è attualmente in fase di test negli Stati Uniti, quindi non è ancora disponibile ufficialmente. Ma come funziona? Secondo quanto riportato, l'utente deve aprire l'app Google su Android o iOS e toccare la nuova icona "Live". Successivamente è possibile fare domande ad alta voce e il chatbot risponderà via audio. Inoltre, durante la chat Search Live fornirà dei link pertinenti, in modo da approfondire le informazioni in merito.

Google AI Mode

Non è una novità vera e propria, dato che altre aziende offrono servizi molto simili, come ChatGPT di OpenAI o Claude di Anthropic. Anche Apple è attualmente al lavoro su una funzionalità simile, sebbene stia riscontrando diversi rallentamenti (la nuova Siri potrebbe arrivare il prossimo anno, secondo quanto dichiarato da Craig Federighi).

Ad ogni modo, questa novità di Google dovrebbe funzionare anche in background, quindi l'utente può continuare la conversazione anche quando utilizza applicazioni diverse. Chiaramente è possibile anche passare alla chat normale, quindi trascrivendo le domande e ricevendo risposte testuali. Tutte le conversazioni verranno poi salvate nella cronologia, affinché possiate riprenderle in qualsiasi momento.