ChatGPT comincia a parlare con la modalità vocale avanzata, quella rinviata perché sembrava Scarlett Johansson

OpenAI sta gradualmente introducendo la sua nuova modalità vocale avanzata per ChatGPT, disponibile per un numero limitato di abbonati a ChatGPT Plus. Questa funzionalità, presentata durante l'evento di lancio di GPT-4o a maggio, era stata inizialmente criticata per la sua somiglianza con la voce di Scarlett Johansson e successivamente ritardata per motivi di sicurezza.

La nuova modalità vocale promette di superare le limitazioni della versione precedente, offrendo un'esperienza conversazionale più fluida e naturale. Durante la dimostrazione di maggio, gli utenti hanno potuto interrompere il chatbot e chiedergli di raccontare una storia in modi diversi, ricevendo risposte adeguate e coerenti.

Il lancio della modalità vocale avanzata era previsto per giugno, ma OpenAI ha deciso di posticiparlo di un mese per "raggiungere i nostri standard di lancio". Durante questo periodo, l'azienda ha detto di aver lavorato per migliorare la capacità del modello di rilevare e rifiutare determinati contenuti, coinvolgendo oltre 100 esperti esterni per testare la sicurezza del modello. OpenAI ha inoltre aggiunto nuovi filtri per bloccare le richieste di generazione di musica o altri contenuti audio protetti da copyright.

Una delle principali critiche alla nuova modalità vocale riguardava la somiglianza della voce "Sky" con quella di Scarlett Johansson, che ha interpretato un'intelligenza artificiale nel film "Her". OpenAI ha deciso di rimuovere la voce poco prima che l'attrice inviasse una lettera all'azienda chiedendo spiegazioni sulla sua creazione. La nuova modalità utilizzerà solo quattro voci preimpostate create con attori professionisti, e sarà in grado di bloccare l'imitazione di altre voci, sia di individui che di personaggi pubblici.

OpenAI prevede di estendere la modalità vocale avanzata a tutti gli abbonati ChatGPT Plus entro l'autunno, aprendo la strada a una nuova era di interazione con l'intelligenza artificiale. E voi che cosa ne pensate di questa nuova funzionalità? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.