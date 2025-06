Google Veo 3 verrà usato anche per gli Shorts di YouTube

A partire dai prossimi mesi, i creator potranno utilizzare Google Veo 3 per generare Shorts su YouTube . Ad annunciarlo è stato Neal Mohan, amministratore delegato di YouTube, al Festival Internazionale della Creatività di Cannes Lion 2025. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Tuttavia, Google continuerà ad usare etichette per contrassegnare i contenuti generati tramite IA , affinché le persone non rischino di confondersi.

Prima di tutto, è giusto fare una precisazione. I creator potevano infatti usufruire di questo strumento dallo scorso novembre, ma in quel caso si trattava di Google Veo 1 (aggiornato poi a Veo 2 a febbraio). Per ora la funzionalità riguarda solo Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Generazione di video ancora più veloce

Google Veo 3 Fast è recentemente approdato su Gemini e Flow e l'azienda ha apportato diverse modifiche in modo da offrire un'esperienza ancora più veloce e fruibile. Lo strumento è stato infatti migliorato e si parla di una velocità raddoppiata, pur mantenendo una risoluzione di 720p. Tra i vari cambiamenti, i crediti necessari per la generazione dei video sono 20, mentre i membri AI Pro possono creare fino a 3 video al giorno.

Inoltre, se dapprima Google offriva un limite massimo di 10 video (per una prova), adesso il limite in questione si aggiorna al termine della giornata e gli utenti hanno maggiore libertà. Per chi non lo sapesse, Google Veo 3 è uno strumento in grado di generare video basati sull'intelligenza artificiale, trasformando prompt testuali in video unici.

Nel frattempo, YouTube ha deciso di allentare il suo sistema di censura; ve ne abbiamo parlato in questo articolo.