Il gioco originale risale al 2006: la terza iterazione di Devil Summoner che a sua volta era uno spin-off di Shin Megami Tensei, ma ormai è sempre più difficile districarsi nel complicato albero genealogico di Atlus. L'idea, comunque, è rimasta a galleggiare nell'aria per anni, ha avuto un seguito - che probabilmente riceverà lo stesso trattamento in futuro - e ha ispirato in parte Persona 5 Strikers . Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army arriva quindi su tutte le piattaforme (noi lo abbiamo giocato in versione Switch) per la gioia di chi ha mancato il primo appuntamento: è davvero imprescindibile?

Uno di questi giorni dovremo ridefinire il concetto di "remaster". Una volta erano solo delle riverniciature, qualche ritocco alla risoluzione e poco altro, ma col tempo il confine tra "remaster" e "remake" si è assottigliato e ultimamente le due diciture tendono a confondersi. Forse è per questo che si parla sempre più spesso anche di "edizioni definitive" e forse questa riedizione di Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army - che per l'occasione ha cambiato nome - avrebbe meritato un'etichetta di quel tipo.

Indagatori dell'incubo

A metà strada tra un drammatico e inquietante MegaTen e un più rilassato e pop Persona, Raidou Remastered è quasi una parodia di entrambi: la storia è talmente folle e astrusa da sfiorare il nonsense e forse è proprio questo che la rende così accattivante. La campagna principale, divisa in capitoli, dura tra le venti e le trenta ore, ma dipende anche dal livello di difficoltà scelto tra i vari disponibili - che ne includono uno in cui è virtualmente impossibile andare in Game Over - e in ogni caso la narrativa riesce a mantenere un ritmo costante che non annoia mai, nonostante la ripetitività del gameplay che alterna fasi esplorative e combattimenti in tempo reale.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army è ambientato all'inizio del 1900

Noi siamo il quattordicesimo Raidou Kuzunoha, ultimo erede di una nobile stirpe di evocatori di demoni che si impegnano a proteggere il Giappone e il mondo dalle forze occulte. Affiancati da un gatto parlante di nome Gouto, che ci fa da mentore e consigliere, ci ritroviamo in men che non si dica a lavorare per l'agenzia investigativa del pigro Narumi, una sorta di Dylan Dog ante litteram: il gioco è infatti ambientato all'inizio del XX secolo, ma si guarda bene dal cercare la ricostruzione storica a tutti i costi.

Anzi, più si prosegue e più affiorano tutti gli elementi fantasy e sci-fi tipici dei MegaTen, la posta in gioco si alza considerevolmente e le nostre indagini convergono nella stessa direzione, mentre il cast di comprimari e antagonisti ben caratterizzato - che includono il celebre monaco Rasputin - arricchisce una trama imprevedibile, sorretta però da dialoghi a dir poco stucchevoli, che in questa riedizione sono stati peraltro completamente doppiati. Raidou Remastered non ha l'epica ambiziosa di un Shin Megami Tensei V, né ci tiene a veicolare chissà quale messaggio esistenziale come gli ultimi Persona: è un'avventura audace e goliardica da prendere così com'è.

Il cast è arricchito da personaggi strani, misteriosi ma anche buffissimi

La riedizione ripropone fedelmente il gioco originale, anche se Atlus gli ha dato una riverniciata importante sotto diversi aspetti: i modelli 3D di personaggi e demoni sono rimasti pressoché gli stessi - e possono anche apparire un po' sgraziati nelle proporzioni e nelle animazioni - ma gli scenari sono stati praticamente ridisegnati, sono state implementate nuove inquadrature dinamiche durante gli spostamenti e in generale è stato aumentato sensibilmente il livello del dettaglio. Oltre ad aver aumentato la definizione dell'immagine, Atlus ha ridisegnato completamente l'interfaccia di gioco e i vari menu, rendendoli più moderni e leggibili, soprattutto durante i combattimenti. Nella sua nuova forma, Raidou non sembra un titolo con quasi vent'anni sulle spalle, ma una volta che si comincia a giocare affiora il suo vero DNA.