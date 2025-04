Raidou Remastered The Mystery of the Soulles Army svela risoluzione e frame rate di ogni versione console

Se vi state chiedendo quali sono le prestazioni previste per il videogioco nelle varie versioni, ora abbiamo alcuni dettagli.

Atlus porterà Raidou Remastered The Mystery of the Soulles Army non solo sul Nintendo Switch originale ma anche su Nintendo Switch 2 questo giugno, oltre che su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

Risoluzione e frame rate di Raidou Remastered The Mystery of the Soulles Army

Secondo il sito ufficiale giapponese della società, la versione Nintendo Switch 2 del gioco "dovrebbe" funzionare a 60 fps sia in modalità TV che portatile, con una risoluzione di 1920 x 1080.

Per quanto riguarda la versione per Nintendo Switch, ci si può aspettare che giri tra i 30fps e i 60fps in entrambe le modalità, con la stessa risoluzione della versione Nintendo Switch 2 in modalità TV e la modalità portatile che scende a 1280 x 720.

In confronto, la versione PlayStation 4 del gioco girerà a 30fps - 60fps con una risoluzione di 1920 x 1080. Le versioni migliori - per PlayStation 5 e Xbox Series X - avranno una risoluzione di 3840 x 2160 a 60fps, mentre la versione Series S proporrà una risoluzione di 2560 x 1440.

Atlus menziona anche come la versione fisica di Switch 2 sarà una "game-key card", ovvero non avrà il gioco sulla cartuccia ma serve solo per il download dall'eShop, che richiederà fino a 17 GB di spazio libero.

Ricordiamo infine la data di uscita di Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.