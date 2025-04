Il dock di Nintendo Switch 2 è compatibile con Switch? Ecco cosa dice Nintendo

Come molti già immaginavano, il dock di Nintendo Switch 2 non sarà compatibile con Nintendo Switch, sebbene utilizzi anch'esso un collegamento via USB-C e le dimensioni del primo modello della console non costituiscano un ostacolo all'inserimento.

La conferma ufficiale arriva dal sito giapponese di Nintendo, secondo cui i possessori di Nintendo Switch, Nintendo Switch modello OLED o Nintendo Switch Lite non potranno utilizzare la base di Nintendo Switch 2 per ricaricare la console e/o collegarla al televisore.

In effetti, al di là di un'estetica più arrotondata, il dock di Switch 2 include una componentistica assente nella controparte per Switch, a partire dal sistema di dissipazione attivo che è stato integrato nel dispositivo al fine di tenere sotto controllo le temperature di esercizio della console.

Inoltre il nuovo dock monta anche una porta LAN, che sarà possibile utilizzare per giocare online in modalità cablata e non wireless laddove ce ne sia la necessità, senza bisogno di acquistare adattatori esterni.