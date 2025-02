Il nuovo Dock di Nintendo Switch 2 viene mostrato da varie angolature in immagini trapelate online

In questo caso possiamo vedere il Dock da altre prospettive, consentendo di avere un'idea più precisa del design dell'oggetto in questione, in attesa di poterlo vedere più nel dettaglio durante la prossima presentazione.

Una visione ufficiale del Dock l'abbiamo avuta anche all'interno del primo trailer di presentazione di Nintendo Switch 2 , il quale ha fornito una panoramica frontale di questo dispositivo, confermando la forma diversa e con angoli maggiormente stondati per la periferica di supporto della console.

Una nuova forma stondata

Si tratta di render 3D diffusi dal medesimo leaker che aveva precedentemente mostrato in anticipo alcuni aspetti della nuova console con notevole precisione, pubblicati su Famiboards all'interno di una discussione specifica.



In effetti, l'oggetto mostrato in questi modelli CAD sembra corrispondere a quello visibile nel trailer di presentazione e nelle immagini ufficiali diffuse da Nintendo stessa per la nuova console, dunque la questione è decisamente verosimile anche se, a questo punto, molto meno sorprendente di prima.

Restano da chiarire le caratteristiche tecniche del nuovo Dock: in base alle voci di corridoio sembra che Nintendo Switch 2 usi un alimentatore/ricarica da 60W disponibile all'interno della confezione della console e potrebbe non essere compatibile con il caricatore utilizzato dalla console attuale.

Per il resto, attendiamo il Nintendo Direct dedicato a Switch 2 previsto per il 2 aprile per conoscere tutti i segreti del nuovo hardware, e magari qualche gioco dopo la prima visione di quello che sembra essere Mario Kart 9.