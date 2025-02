Suikoden Special Program annunciato: la nuova presentazione dedicata alla serie Konami ha una data

Nuovi materiali su Suikoden 1 and 2 HD Remaster, nella forma di trailer, immagini e informazioni varie, sono comunque attesi in abbondanza all'interno di questa trasmissione speciale, che terremo dunque d'occhio come preparazione all'uscita dei giochi.

Non ci sono ancora informazioni sui contenuti dell'evento ma è ovvio che questo si concentri probabilmente sui remaster in uscita il 6 marzo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, ma non sono escluse anche ulteriori novità, considerando che l'operazione di recupero della serie potrebbe estendersi ad altri capitoli.

Suikoden 1 & 2 HD Remaster ma non solo?

"Unitevi a noi il 3 marzo per una trasmissione speciale che vi porterà tutte le nuove notizie su Suikoden", si legge nel messaggio pubblicato da Konami su X per annunciare il Suikoden Special Program, che non rivela altro ma potrebbe anche portare novità che vanno oltre i due remaster in uscita.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il messaggio rimanda al canale YouTube ufficiale di Konami, il quale ospiterà questa speciale trasmissione dedicata alla serie giochi di ruolo nipponici destinata a tornare in scena in una forma riadattata a partire dal 6 marzo con il lancio di Suikoden 1 & 2 HD Remaster.

I nuovi titoli ripropongono storia ed elementi di gioco degli originali datati 1997 e 1998 ma con grafica completamente rifatta con una risoluzione più alta a un maggior livello di dettaglio, pur mantenendo l'impostazione originale in 2D.

Vari altri rimaneggiamenti riguardano poi i salvataggi automatici, la possibilità di avanzare rapidamente in battaglia, effetti video e audio e un registro per rileggere le conversazioni. Per quanto riguarda i testi, sono state migliorate sensibilmente anche le traduzioni, che erano piuttosto limitate all'epoca anche per questioni tecniche.

Konami ha fatto sapere già in precedenza di voler riprendere la serie Suikoden andando anche oltre i remaster dei primi due capitoli, e forse qualche novità al riguardo potrebbe arrivare proprio da questo Special Program.