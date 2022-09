Suikoden I & II HD Remaster: la traduzione verrà migliorata rispetto all'originale

Uno degli interrogativi emersi con l'annuncio di Suikoden I & II HD Remaster è se la versione rimasterizzata manterrà o meno anche il discusso adattamento dell'originale occidentale, caratterizzato da una traduzione non proprio impeccabile dal giapponese e una sceneggiatura, di conseguenza, piuttosto semplificata e peggiorata rispetto a quella nipponica: sembra che anche questa aspetto sia destinato ad essere migliorato.

In base a quanto riferito da Konami a IGN nel corso del TGS 2022, sembra che la versione rimasterizzata dei due giochi contenga anche dei miglioramenti a questo aspetto importante. Yasuo Daikai e Takahiro Sakiyama, i producer responsabili del progetto, hanno spiegato cosa sia andato storto nella versione occidentale originale e come abbiano cercato di porvi rimedio con Suikoden I & II HD Remaster.

In pratica, il problema è stato più tecnico di quanto si potesse pensare: "Inizialmente, nei giochi originali, il riquadro dedicato ai dialoghi e alla narrazione era molto piccolo ed era impossibile inserirvi una grande quantità di caratteri", hanno spiegato gli sviluppatori.

"Il giapponese è una lingua che può dire molto in uno spazio anche particolarmente ristretto, ma in inglese e in altre lingue c'è bisogno di più caratteri per dire le stesse cose".

Il poco spazio a disposizione in termini grafici si è dunque riflesso in una notevole semplificazione dei testi originali, che infatti nella versione occidentale mancavano di molti aspetti e apparivano piuttosto convoluti, poco chiari e anche manchevoli di molte sfumature presenti in quelli giapponesi.

"Per quanto riguarda Suikoden I & II HD Remaster, abbiamo espanso la dimensione dei box di dialogo e questo ci ha consentito anche di rielaborare la localizzazione e lavorare sui testi in modo da avvicinarli maggiormente allo script originale giapponese", ha spiegato Daikai. Per saperne di più, vi rimandiamo allo speciale con tutto quello che sappiamo del ritorno della celebre serie di Konami su Suikoden I & II HD Remaster, mentre ricordiamo che Konami vorrebbe sviluppare nuovi capitoli della serie dopo i remaster.