Suikoden: Konami vorrebbe sviluppare nuovi capitoli della serie dopo i remaster

Suikoden I & II Remaster è stata sicuramente una bella sorpresa per i fan dei classici Konami, ma il publisher sembra non voglia fermarsi a questa rievocazione nostalgica per quanto riguarda la serie in questione, con gli sviluppatori che hanno riferito la volontà di creare nuovi capitoli.

Questo è quanto hanno riferito Yasuo Daikai e Takahiro Sakiyama, responsabili del progetto Suikoden I & II Remaster ma con precedenti importanti all'interno del franchise, avendo partecipato anche allo sviluppo dei capitoli precedenti.

Potrebbe anche esserci qualcosa di più sostanzioso di un semplice desiderio, dietro a quanto riferito dagli sviluppatori in un'intervista pubblicata da IGN.

"Non posso dire nulla di preciso adesso, ma non volevamo comunque fermarci solo a un remaster", ha riferito Daikai, facendo pensare che ci siano anche altri progetti legati a Suikoden. "Dunque sì, mi piacerebbe davvero molto creare nuovi giochi di Suikoden nel futuro, Speriamo che i nostri fan facciano il tifo per noi e ci supportino, in modo da poter sperare di poter realizzare queste idee".

Konami aveva riferito che al TGS 2022 avrebbe presentato il ritorno di una serie molto amata: varie voci si sono subito scatenate su Silent Hill e Metal Gear Solid ma in verità si trattava proprio di Suikoden, che in effetti era riemerso anche nei trademark rinnovati dalla compagnia. I Remaster dei primi due capitoli potrebbero dunque rappresentare l'inizio del ritorno della serie ai vecchi fasti.