Un nuovo Suikoden Live è stato annunciato: vediamo la data dell'evento di presentazione sulla serie

Non è chiaro quale sia il destino di Suikoden nel prossimo futuro, ma considerando che Konami sta dimostrando l'intenzione di mantenere attiva la comunicazione sulla serie, è possibile che vi siano altre iniziative in arrivo oltre a quelle già uscite o annunciate.

Si tratta dell'evento in livestream dedicato alla serie Suikoden, che torna dunque anche questa settimana e si incentrerà su alcune novità riguardanti i capitoli già usciti e, a quanto pare, anche alcune novità inedite in arrivo, non meglio specificate. L'appuntamento è dunque fissato per il 15 maggio alle ore 16:00 sul canale YouTube di Konami .

Konami ha annunciato un nuovo evento dedicato alla sua storica serie di RPG con un altro Suikoden Live che si terrà proprio questa settimana, fissato per il 15 maggio alle ore 16:00 in Italia, attraverso il canale ufficiale su YouTube.

Altre novità in arrivo su Suikoden

In base a quanto riferito dall'editore, il nuovo Suikoden Live si incentrerà su Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, ovvero i due remaster già disponibili sul mercato e su Suikoden STAR LEAP, l'annunciato capitolo in sviluppo per iOS e Android che rappresenterà una sorta di spin-off mobile.

A parte quest'ultimo, che dev'essere ancora presentato a dovere, per quanto riguarda gli altri due titoli le novità dovrebbero essere limitate, considerando che i giochi sono già disponibili su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 6 marzo.

Tuttavia, i titoli in questione sono stati annunciati anche per Nintendo Switch 2 e forse su queste versioni potrebbero arrivare ulteriori informazioni durante l'evento in livestream fissato per il 15 maggio. C'è però anche qualcosa di nuovo per tutti, a quanto pare: Konami parla di un nuovo segmento introduttivo chiamato "First Time in Suikoden", di cui non è chiara l'entità.

