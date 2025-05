Death Stranding 2: On the Beach su PS5 avrà due impostazioni per la grafica

In base alle prove effettuate in questi giorni su Death Stranding 2: On the Beach, è emerso che il gioco di Kojima Productions proporrà almeno le due impostazioni classiche per la grafica, ovvero quella che punta alla qualità e quella regolata sulle performance.

Si tratta praticamente di una scelta ormai standard in questa generazione, e a quanto pare viene riproposta anche in Death Stranding 2: On the Beach per quanto riguarda la versione su PS5 base, mentre non ci sono ancora informazioni precise per quanto riguarda eventuali opzioni aggiuntive su PS5 Pro.

A riportare l'informazione sono sia la rivista Game Informer che il giornalista Geoff Keighley, che hanno preso parte alle recenti prove con gameplay esteso proposte da Sony e Kojima Productions e in base alle quali sono emerse diverse informazioni interessanti sul gioco in arrivo.