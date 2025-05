Le nuove immagini di Death Stranding 2: On the Beach mostrano i muscoli del Decima Engine

Ieri sono arrivate diverse novità su Death Stranding 2: On the Beach grazie a un evento per la stampa internazionale organizzato prima del debutto nei negozi dell'ultima fatica di Kojima Productions, fissato al 26 giugno in esclusiva per PS5.

Oltre alle impressioni di chi ha avuto modo di provare in anteprima la nuova opera di Kojima Productions, è arrivata anche una ricca di galleria di immagini che mettono in mostra i muscoli del Decima Engine, il potente motore grafico creato da Guerrilla Games.