Death Stranding 2: On the Beach per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile Death Stranding 2: On the Beach per PS5 a 62,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 66,90 €, e il prezzo consigliato di 80,99 €. Ciò significa poter risparmiare fino al 22% e si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli in merito affinché possiate valutarne l'acquisto.
Trama e gameplay di Death Stranding 2: On the Beach
Si tratta del sequel di Death Stranding, titolo targato Kojima Productions. Verrete proiettati nuovamente nell'universo di Sam, aka Norman Reedus, protagonista anche del primo capitolo. Preparatevi ad esplorare aree piene di segreti da scoprire, tra nemici umani o entità ultraterrene. Avrete a disposizione una vasta gamma di opzioni, potrete avvicinarvi furtivamente ai nemici o lanciarvi all'attacco.
Le vostre azioni potranno influenzare il modo in cui gli altri giocatori interagiscono con il mondo di gioco e viceversa. Se volete saperne di più, vi invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.