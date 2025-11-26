Death Stranding 2: On the Beach è già stato classificato per PC e c'è una novità

Death Stranding 2: On the Beach è già stato classificato per PC, a soli cinque mesi dal lancio della versione PS5, ma stavolta a quanto pare c'è una novità che potrebbe determinare un'uscita più rapida sulla piattaforma Windows.

Le informazioni relative al rating del secondo capitolo della saga diretta da Hideo Kojima, infatti, indicano Sony Interactive Entertainment come publisher al posto di 505 Games, che figura invece nei dettagli della classificazione di Death Stranding e Death Stranding: Director's Cut per PC.

Si tratta di un dettaglio non da poco: se per il primo capitolo si è dovuto attendere il termine dell'accordo di esclusiva che legava il gioco alla piattaforma PlayStation, esiste la concreta possibilità che Death Stranding 2: On the Beach non sia soggetto a tali limitazioni, essendo anche qui Sony il produttore.

In tal caso, vale tutto: possiamo attenderci un annuncio anche imminente dell'arrivo su PC, magari già durante la cerimonia di assegnazione dei The Game Awards, che si terrà fra pochi giorni, o addirittura un pur poco probabile shadow drop.