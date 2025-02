Death Stranding 2: On the Beach è stato classificato in Corea del Sud, siamo vicini alla data di uscita?

Sebbene la cosa possa non avere dei riflessi immediati, sembra che Death Stranding 2: On the Beach sia stato recentemente classificato in Corea del Sud, cosa che fa pensare a una possibile vicinanza della sua data di uscita, considerando le tempistiche standard di queste operazioni.

D'altra parte, il nuovo gioco di Hideo Kojima è dato in arrivo nel 2025, dunque i tempo dovrebbero essere maturi quantomeno per un annuncio di una data di uscita, cosa che ancora risulta sconosciuta per quanto riguarda questo atteso titolo per PS5.

In ogni caso, nel database dell'ente preposto alla catalogazione dei prodotti videoludici e d'intrattenimento della Corea del Sud, la Korea Media Rating Board, è comparso Death Stranding 2: On the Beach, e questo basta a rinvigorire l'attesa.