Kojima sta lavorando a un trailer: è Death Stranding 2 On the Beach per lo State of Play?

Tra gli svariati videogiochi previsti per il 2025 ve ne sono al momento molti di cui sappiamo veramente poco. Un esempio è Death Stranding 2 On the beach , il prossimo gioco di Kojima Productions. Forse però tra non troppo avremo modo di vedere qualcosa di nuovo.

I post di Kojima

Come potete vedere nella coppia di tweet che trovate qui sotto, Kojima ha scritto: "Per la prima volta in un anno mi sono seduto alla scrivania del montaggio. Sono stato troppo occupato per iniziare a montare, quindi ho fatto "air-editing" nella mia testa, ascoltando i potenziali brani sul mio walkman mentre camminavo o ero in volo, probabilmente un centinaio di volte. Ma ora che ho finalmente caricato tutto nel sistema di editing, l'immagine che ho in mente non corrisponde del tutto."

I tweet sono corredati da alcune immagini che mostrano Kojima seduto nella postazione di montaggio, una in cui mostra una bevanda energetica (al cioccolato con vitamine, per quanto possiamo capire) e nel tweet più recente mostra anche quello che supponiamo sia uno dei primi frame del trailer, un classico "a Hideo Kojima game" (un gioco di Hideo Kojima).

Come potete notare, tecnicamente non c'è alcun riferimento esplicito a Death Stranding 2 On the beach, ma è altamente probabile che si tratti propri di tale gioco. Inoltre, possiamo supporre che il trailer montato da Kojima sia pensato per il chiacchierato State of Play che si dice sia in arrivo a breve.