Mai Shiranui è finalmente disponibile in Street Fighter 6, con tutta la sua allegria

Dopo averla anticipata per settimane, finalmente Capcom ha aggiunto Mai Shiranui a Street Fighter 6, disponibile da oggi per tutti i possessori del Character Pass 2. Si tratta di un personaggio ospite, proveniente dalla serie Fatal Fury di SNK, che viene introdotta in gioco con le sue quest per il World Tour, la sua ladder nell'arcade, i suoi contenuti personalizzabili e molto altro ancora.