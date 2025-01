Mai Shiranui infiamma lo schermo nella video guida di Street Fighter 6

Nella prima sezione del video la vediamo con il suo costume tradizionale, particolarmente rivelatore, che combattere contro Chun-Li. Viene spiegato che il Kachousen è il suo attacco principale e che il Drive Rush può tornare utile se usato sfruttando le aperture dell'avversario in difesa. Mai è un personaggio veloce che combatte usando i suoi ventagli, quindi rende bene con le tattiche mordi e fuggi . I ventagli di Mai possono anche essere lanciati a diverse velocità, per diversi effetti.

Mai Shiranui sta ottenendo un successo sorprendente in Street Fighter 6 , nonostante sia un personaggio ospite proveniente dalla serie rivale dei Fatal Fury. Vi farà quindi piacere sapere che Capcom ha pubblicato la classica video guida al personaggio , che ne mostra tutte le mosse, comprese quelle speciali.

Tecniche di fuoco

Dopo aver illustrato tutte le tecniche di MAI, il video prosegue facendola combattere contro Ryu nel PAO PAO Café, con indosso uno dei suoi costumi alternativi. Qui la nostra si scatena con le sue super mosse, che infiammano non poco l'atmosfera.

Insomma, se volete conoscere meglio il personaggio, guardate sicuramente il filmato, in cui oltretutto possiamo vedere alcuni dei "colleghi" di Mai sullo sfondo (Joe Higashi e Andy Bogard su tutti).

Per il resto vi ricordiamo che Mai Shiranui sarà disponibile in Street Fighter 6 a partire dal 5 febbraio, come parte dello "Year 2 Character Pass", che comprende anche M. Bison, Terry Bogard ed Elena.