Il director di Helldivers 2 si concede una pausa in vista dei lavori sul prossimo gioco di Arrowhead

Lo ha annunciato con un messaggio su X, piattaforma su cui è molto attivo e ha numerosi scambi di opinione con la community, dove afferma di aver lavorato ininterrottamente alla serie per quasi dodici anni , sacrificando parte del tempo libero che avrebbe voluto dedicare a famiglia e amici.

Johan Pilestedt , il game director di Helldivers 2 e co-fondatore di Arrowhed Game Studios, ha annunciato che si prenderà un periodo sabatico per ricaricare le energie, prima di gettarsi a capofitto nel prossimo progetto dello studio .

Un po' di meritato riposo in vista della prossima impresa

"Ciao a tutti! Prenderò un periodo sabbatico! So che molti di voi penseranno "perché?" - beh, mentre voi vi godete Helldivers 2 da quasi un anno, io lo vivo dall'inizio del 2016, e con Helldivers 1 dal 2013", ha detto Pilestedt.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"11 anni di lavoro "24 ore su 24" sulla stessa IP mi hanno portato a mettere da parte la famiglia, gli amici, la mia adorabile moglie... e me stesso. Ora mi prenderò un po' di tempo per riscattare ciò che ho perso, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto per oltre un decennio. Quando tornerò, inizierò a lavorare al prossimo gioco di Arrowhead."

Ovviamente Pilestedt non ha condiviso alcun dettaglio su quello che sarà il prossimo grande progetto di Arrowhead Game Studios. In precedenza ha spiegato che il team stava dando vita a Helldivers 3 espandendo e migliorando la formula del secondo capitolo tramite il supporto post-lancio, mentre a inizio mese ha dichiarato che stava raccogliendo le idee per il concept del prossimo gioco, che magari potrebbe essere del tutto slegato dalla serie. Staremo a vedere.