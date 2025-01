L'attore di Trevor in GTA 5 vuole tornare in GTA 6, per un cameo molto particolare

Steve Ogg, il doppiatore di Trevor in GTA 5, ha riferito di voler tornare in GTA 6 come protagonista di un cameo molto particolare, qualcosa che secondo l'attore dovrebbe svolgersi proprio all'inizio del gioco, come una sorta di passaggio di testimone.

Parlando durante un'intervista pubblicata da Screen Rant, Ogg ha spiegato che la sua idea sarebbe far comparire Trevor subito all'inizio di GTA 6 e farlo uccidere da uno dei nuovi protagonisti, in una maniera tutta particolare e distorta di rendere una sorta di omaggio al celebre personaggio di GTA 5.

Sarebbe in effetti una fine abbastanza in linea con il personaggio, sempre alquanto fuori dalle righe, e anche un modo simbolico per passare il testimone dai vecchi ai nuovi protagonisti della storia.