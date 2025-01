Il mese di uscita del 2° trailer di GTA 6 sarebbe stato svelato da una band musicale: non manca molto

Parliamo di Raven and the Dark Shadows, una Rock Band di Miami .

Ancora non ci sono notizie per l'arrivo del secondo trailer di GTA 6 , ma vi è un nuovo rumor in circolazione e a questo giro non si tratta di una strana teoria dei fan. Pare infatti che una band musicale abbia per sbaglio svelato tra quanto tempo è in arrivo il nuovo video di presentazione del videogioco di Rockstar Games e Take-Two.

Cosa ha svelato la band di GTA 6

Raven and the Dark Shadows afferma infatti di aver lavorato a una canzone che sarà utilizzata all'interno del prossimo trailer di GTA 6. Ovviamente è possibile che non sia vero oppure che sia vero ma che i dettagli svelati dalla band siano in realtà scorretti. Ciò detto, per ora possiamo solo prendere atto delle loro parole.

"Siamo una rock band di Miami Beach, Florida. Attualmente stiamo pianificando il nostro tour estivo 2025 e siamo alla ricerca di luoghi 'inquietanti/stregati' in cui esibirci", scrive la band su Reddit. "Il nostro album registrato in studio, An Unkindness, vede la partecipazione di membri di Pearl Jam, New Found Glory, Morphine e Guns N Roses. L'anno scorso abbiamo suonato al 75° compleanno di Stephen Kings. Il mese prossimo, il nostro nuovo singolo, 'Dracula New World Remix', sarà presente nel nuovo trailer di GTA 6".

Il post di Reddit non precisa una data, ma comunque indica che "il prossimo mese" potremo vedere il trailer: il periodo di uscita del video di GTA 6 dovrebbe quindi essere febbraio 2025. Ripetiamo che non è detto che quanto rivelato sia vero ed è strano che Rockstar Games gli permetta di svelare una cosa del genere: di norma si firmano degli NDA e quindi la banda avrebbe appena rotto tale accordo, con tutte le conseguenze del caso.

Non ci resta che attendere e vedere. Nel frattempo, la data del 2° trailer di GTA 6 è anche al centro delle teorie dei fan, basate su una immagine ufficiale.