Ninja Gaiden 2 Black, Ender Magnolia o Synduality: Echo of Ada? Cosa giocherete questo weekend?

Tra le proposte della settimana più interessanti vi è sicuramente Ninja Gaiden 2 Black, seguito da Ender Magnolia e Synduality: Echo of Ada.

L'ultimo fine settimana di gennaio è iniziato e i videogiocatori stanno probabilmente decidendo su cosa mettere le mani a questo giro. Nuovi videogiochi stanno pian piano iniziando a uscire, anche se forse i nomi più grossi sono previsti per febbraio e marzo. Nel frattempo però alcuni piccole sorprese e alcuni titoli lungamente attesi sono arrivati sul mercato. Diteci quindi cosa giocherete questo weekend del 25 gennaio?

I giochi della settimana

Ninja Gaiden 2 Black è la sorpresa di questi giorni. Annunciato e subito pubblicato durante il Developer Direct di Microsoft, il gioco è arrivato sul mercato in formato digitale per PC, PS5 e Xbox Series X|S solo due giorni fa, il 23 gennaio, ma supponiamo che in molti abbiano deciso di (ri)scoprire la serie di Team Ninja con questo remake grafico. Il gioco si basa sul capitolo di Xbox 360 del 2008. Abbiamo anche potuto vedere un confronto con l'originale che mostra le novità visive.

Synduality: Echo of Ada è invece un extraction shooter PvPvE per PC, PS5 e Xbox Series X|S di Game Studio e Bandai Namco. Ci porta nel futuro, nel 2222, quando la Terra è stata colpita dalla piaga della pioggia velenosa chiamata "Lacrime della Luna Nuova". La popolazione è decimata e creature mostruose dominano il panorama. Noi dovremo esplorare lande desolate e, usando dei mech, recuperare rari cristalli per sopravvivere.

Infine, vi ricordiamo che è arrivata la versione 1.0 di Ender Magnolia: Bloom in the Mist, l'atteso metroidvania seguito di Ender Lilies. Siamo nel futuro rispetto al primo gioco e dovremo combattere usando il potere degli Omuncoli, che potremo purificare e rendere parte della nostra squadra, sfruttandone le capacità uniche.

Diteci, cosa giocherete questo weekend del 25 gennaio?