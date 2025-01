Seiko Ayase nel cosplay di biawhitesg da DanDaDan ci colpisce in tanti scatti fotografici

DanDaDan è un successo come anime e ovviamente è stato apprezzato anche in qualità di manga. I motivi sono tanti, dalla storia un po' folle ma assolutamente appassionante, ai personaggi sopra le righe sebbene alle volte poco credibili. Un personaggio che, basandosi solo sulla prima stagione dell'anime, confonde un po' gli appassionati è Seiko Ayase, nonna della protagonista Momo Ayase. La donna è infatti molto più giovane d'aspetto di quello che dovrebbe essere, ma certamente il pubblico non si lamenta e così nemmeno le cosplayer che la ricreano in continuazione. Ad esempio possiamo vedere il cosplay di Seiko Ayase realizzato da biawhitesg.

Seiko è una medium e ha grandi poteri spiritici, sebbene solo all'interno di una ristretta area. Spesso la nipote, Momo, deve arrangiarsi da sola: la giovane è inesperta e meno potente della nonna, ma non ha alcun limite entro il quale esercitare le proprie capacità. Per fortuna viene in suo aiuto anche Okarun, che ha i poteri della Turbo Nonna ed è molto veloce.