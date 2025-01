Le azioni di Electronic Arts sono crollate a causa di EA Sports FC 25 e Dragon Age: The Veilguard

L'annuncio delle vendite deludenti di EA Sports FC 25 e Dragon Age: The Veilguard durante l'ultimo trimestre del 2024 ha provocato un crollo delle azioni di Electronic Arts, che hanno perso oltre il 16% del proprio valore.

Parliamo di circa 6 miliardi di dollari bruciati: una somma rilevante anche per un'azienda delle dimensioni di Electronic Arts, legata in particolare al fatto che durante il periodo natalizio il loro gioco di calcio non si è reso protagonista delle solite prestazioni.

Del resto, stando a quanto riportato da Reuters, ogni nuova edizione dell'ex FIFA produce annualmente qualcosa come 2 miliardi di dollari di incassi, di cui 800 milioni relativi solo alle microtransazioni di Ultimate Team.