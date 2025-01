Synduality: Echo of Ada è protagonista di un trailer di lancio molto movimentato

Ambientato circa duecento anni nel futuro , in uno scenario post-apocalittico determinato da una misteriosa pioggia velenosa che ha decimato la popolazione, segnando l'arrivo di creature mostruose che hanno invaso il mondo, Synduality: Echo of Ada ci mette al comando di un Drifter.

Bandai Namco e Game Studio hanno pubblicato il trailer di lancio di Synduality: Echo of Ada , l'extraction shooter PvPvE a base di mech e personaggi in stile anime che è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Un altro progetto transmediale

Una delle peculiarità di Synduality: Echo of Ada è che si tratta di un progetto transmediale: una strategia non nuova per Bandai Namco, che aveva già tentato questa strada con l'ottimo Scarlet Nexus, trasformato anche in un anime.

Lo stesso trattamento è stato riservato al gioco sviluppato da Game Studio, presente sulla piattaforma streaming Disney+ con l'anime Synduality: Noir, i cui eventi si svolgono circa vent'anni dopo quelli narrati all'interno dello sparatutto.

Certo, di recente l'approccio transmediale non ha funzionato con lo sfortunato Unknown 9: Awakening, il cui universo è stato cancellato in seguito ai deludenti risultati ottenuti dal gioco con protagonista Anya Chalotra.