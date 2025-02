Synduality: Echo of Ada annuncia la Stagione 1 con un trailer sui nuovi contenuti in arrivo

Con la nuova espansione di contenuti arriveranno nuove Request e varie ricompense, oltre a nuovi oggetti da creare, armi di livello Epic, Cradlecoffins e altro ancora, in un prosieguo dell'azione che dovrebbe garantire diverse novità per questo titolo live service.

Il publisher Bandai Namco e il team Game Studio (nome incredibilmente originale, peraltro) hanno annunciato il prossimo arrivo della Stagione 1 di Synduality: Echo of Ada , che partirà il 6 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S e si mostra in un trailer di presentazione .

East Amasia e altro

Synduality: Echo of Ada è considerato un nuovo franchise trans-media di Bandai Namco, che si svilupperà anche in produzioni parallele come anime e altro.

Il videogioco è uno sparatutto ad ambientazione fantascientifica ambientato in un mondo dotato di una notevole caratterizzazione.

Come abbiamo visto, la storia si svolge nel 2222 ad Amasia e dintorni, in un mondo distrutto da una misteriosa pioggia blu chiamata Blueschist, una calamità chiamata anche "Tears of the New Moon" avvenuta nel 2099 e che ha spazzato via il 92% della popolazione umana, costringendo i sopravvissuti ad abbandonare la superficie terrestre e costruire un rifugio sotterraneo.

Potete conoscere meglio il gioco in questione nella nostra recensione di Synduality: Echo of Ada.