In questa recensione di Synduality: Noir vi racconteremo del perché, secondo noi, vale la pena dare una possibilità a questo anime post apocalittico a base di mecha dandovi anche tutte le informazioni indispensabili per comprendere l'universo in cui è ambientato il videogioco in arrivo su PC e console.

All'interno di questo progetto ci sono anche un manga e una light novel, già usciti, e una serie di romanzi che sta per fare il suo debutto, ma è chiaro che a fare da pilastro portante al tutto è la serie animata. Anche perché il videogioco è il suo prequel . Le vicende di Noir, infatti, sono ambientate 20 anni dopo quelle di Echo of Ada e, senza fare spoiler, possiamo dirvi che ci sono delle ottime ragioni per questo iato temporale.

Se vi piacciono gli anime con i robottoni, Synduality: Noir potrebbe essere una bella avventura da guardare quando avete un po' di tempo. Bandai Namco ha creato la serie di Synduality come progetto multimediale di cui fanno parte non solo questa serie anime ma anche un videogioco chiamato Synduality: Echo of Ada , il cui primo beta test è in programma per la fine di marzo.

Il mondo di Synduality

L'apocalisse di Synduality non è delle più originali, ma riesce a dare alla luce un mondo post apocalittico interessante e che vale la pena esplorare

Quello di Synduality è un universo futuristico e post apocalittico ambientato nel ventitreesimo secolo. La serie Noir, in particolare, si svolge nel 2242 (Echo of Ada è ambientato nel 2222, per questo sappiamo che ne fa da prequel) in un mondo dove l'umanità sopravvive a stento dopo "Le Lacrime della Luna Nuova", una pioggia velenosissima che ha spazzato via gran parte delle città, delle infrastrutture e delle nazioni. Dopo la pioggia sono emerse delle creature chiamate Ender che danno la caccia agli umani. Le loro origini sono sconosciute, così come le loro intenzioni, ma rappresentano una minaccia costante alla sicurezza dei superstiti.

Per contrastare questi mostri gli umani hanno creato le Cradle Coffin, o Bare in italiano, dei robottoni alti circa 7 o 8 metri e armati di tutto punto i cui piloti vengono chiamati Drifter, degli avventurieri spericolati, alcuni dei quali possono contare sull'aiuto dei Magus, delle Intelligenze Artificiali dotate di personalità, corporeità e poteri unici che non solo gli aiutano nella navigazione e nel combattimento, ma rappresentano dei veri e propri compagni di vita per i piloti. La società, poi, va avanti grazie ai cristalli AA, delle fonti di energia bramate sia dagli Ender sia dai Drifter, che cercano di estrarli e venderli con profitto imbarcandosi in missioni pericolose ed estenuanti.

Le Bare sono l'elemento principale di Synduality e rappresentano una sorta di piacevole democratizzazione del robottone perché sono tante e varie

Synduality: Noir ha come ambientazione principale un Nest (un insediamento protetto da una cupola che lo difende dalla pioggia venefica) chiamato Rock Town, centro più popoloso della zona attorno al quale sono presenti altri punti di interesse come il Desire, un luogo dedicato al piacere, o il Trader's Nest, un grande emporio. Viaggiare è una prerogativa dei Drifter, visto il pericolo rappresentato dagli Ender, che solo le Cradle Coffin possono sconfiggere. L'umanità, poi, non vive unita e in armonia nell'apocalisse, ci sono diverse fazioni, lupi solitari e altre parti interessate che mettono i loro piani prima di ogni altra cosa e questo è sinonimo di scontri, sabotaggi e drammi per i protagonisti.