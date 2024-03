Super Mario Maker: i giocatori sono riusciti a giocarsi tutti i livelli prima della chiusura

I giocatori di Super Mario Maker per Nintendo Wii U ce l'hanno fatta e hanno completato il tour de force che li ha spinti a giocarsi tutti i livelli creati per il gioco prima della chiusura dei server dello stesso. In realtà c'è anche un colpo di scena: ce l'avevano fatta già la scorsa settimana, visto che l'ultimo livello rimasto è emerso essere un falso.

Si chiama "Trimming the Herbs" ed è caratterizzato da una difficoltà assurda. Dura pochi secondi, ma richiede una precisione disumana per essere superato... letteralmente. Ahoyo, l'autore del livello, ha infatti svelato che è stato caricato sui server grazie a uno strumento per speedrun che gli ha permesso di completarlo ingannando il sistema (per caricare i livelli di Super Mario Maker bisognava prima dimostrare che erano completabili da esseri umani). Quindi, di fatto, Trimming the Herbs non è completabile senza usare trucchi ed è stato squalificato, rendendo "The Last Dance" l'ultimo livello del gioco a essere finito.