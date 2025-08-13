I prossimi due remake di Resident Evil vengono "svelati" da un famoso leaker

Resident Evil è una saga estremamente attiva negli ultimi anni e gli appassionati hanno potuto non solo mettere le mani su nuovi capitoli, ma anche su vari remake di ottima fattura di vecchi titoli, che hanno permesso ai nuovi giocatori di riscoprire il passato della serie. Capcom non pare inoltre intenzionate a calare di ritmo, almeno stando a quanto rivelato dal noto leaker Dusk Golem .

I remake di Resident Evil secondo Dusk Golem

Tramite Twitter, Dusk Golem - noto anche come AestheticGamer - ha affermato che i prossimi remake di Resident Evil saranno Code Veronica e Resident Evil Zero. Non sa però quale dei due sarà pubblicato prima.

Per quanto riguarda i periodi di uscita, pare che siano previsti per il 2027 e il 2028, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo per poter avere tra le mani i due nuovi titoli. Ovviamente si tratta solo di rumor e non di informazioni ufficiali, sebbene Dusk Golem sia un insider noto per quanto riguarda la saga di Capcom e in più occasioni abbia svelato informazioni corrette sui giochi.

Certo, in risposta su Twitter un utente gli ha detto che spesso i suoi report non sono precisissimi, ma in questo caso il leaker è molto sicuro del fatto che i prossimi remake di RE saranno Code Veronica e Resident Evil Zero.

Ricordiamo che Code Veronica è un gioco per Dreamcast del 2000, mentre Resident Evil Zero è un titolo per GameCube del 2002: entrambi sono stati convertiti negli anni su varie piattaforme.

Dusk Golem ha anche condiviso dei dettagli su Resident Evil Requiem, parlando di meccaniche di gioco e di novità tecnologiche.