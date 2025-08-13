One UI 8 Beta con Android 16 arriva su alcuni smartphone di punta Samsung, ecco quali

Samsung ha avviato ufficialmente il programma Beta di One UI 8 su diversi modelli di punta: Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. L'esordio è avvenuto oggi, 13 agosto 2025 nel Regno Unito (per la serie Galaxy S24) e in Corea del Sud (per Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6). Nel giro di poche ore, il rollout dovrebbe estendersi ad altri Paesi come Stati Uniti e India, ma l'Italia, come in passato, resta esclusa da questa fase iniziale.
I firmware della prima release beta per la serie Galaxy S24 sono contrassegnati dal codice S92*BXXU9ZYH3, con un peso di circa 3,2 GB e patch di sicurezza di agosto 2025. Dimensioni simili anche per i pacchetti destinati a Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, intorno ai 3 GB.
One UI 8: focus su miglioramenti e ottimizzazioni
One UI 8, basata su Android 16, si concentra soprattutto su miglioramenti e ottimizzazioni, piuttosto che su grandi rivoluzioni. Tra le novità più attese figura l'integrazione di Now Brief, assistente basato su intelligenza artificiale già introdotto sulla serie Galaxy S25 con One UI 7.
Arrivano inoltre miglioramenti per la Now Bar, ora compatibile con più app, un widget dinamico della watch face nella schermata di blocco, trasparenze ed effetti blur rivisti, e aggiornamenti per diverse app di sistema come Samsung Internet Browser, Meteo, Promemoria e Samsung Notes.
Funzioni inedite e come accedere alla Beta
Tra le funzioni IA inedite c'è la possibilità di generare immagini direttamente dalla tastiera, insieme a potenziamenti per il multitasking, la sicurezza e l'ampliamento del gesto "indietro" predittivo. La versione stabile di One UI 8 è attualmente disponibile solo su Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE, mentre il rilascio per la serie Galaxy S25 è previsto a settembre.
Non è chiaro quanto durerà la fase beta per Galaxy S24, Z Flip6 e Z Fold6, ma si ipotizzano tempi più rapidi rispetto agli S25, pur richiedendo alcune settimane di test. Gli utenti nei Paesi supportati possono iscriversi alla Beta tramite Samsung Members e installare l'aggiornamento da Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.