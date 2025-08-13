One UI 8 Beta con Android 16 arriva su alcuni smartphone di punta Samsung, ecco quali

Samsung ha avviato ufficialmente il programma Beta di One UI 8 su diversi modelli di punta: Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. L'esordio è avvenuto oggi, 13 agosto 2025 nel Regno Unito (per la serie Galaxy S24) e in Corea del Sud (per Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6). Nel giro di poche ore, il rollout dovrebbe estendersi ad altri Paesi come Stati Uniti e India, ma l'Italia, come in passato, resta esclusa da questa fase iniziale.

I firmware della prima release beta per la serie Galaxy S24 sono contrassegnati dal codice S92*BXXU9ZYH3, con un peso di circa 3,2 GB e patch di sicurezza di agosto 2025. Dimensioni simili anche per i pacchetti destinati a Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, intorno ai 3 GB.