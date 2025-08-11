Scoperta nel codice dell'app Messaggi di Samsung la “Satellite Mode”. Cosa significa per gli utenti?

Un'analisi del codice dell'ultima versione di Samsung Messaggi (16.1.02.2) ha rivelato un'interessante novità in arrivo: la casa sudcoreana sta lavorando a una funzione di messaggistica d'emergenza via satellite.
Nonostante sui più recenti smartphone Galaxy Google Messaggi sia impostata come applicazione predefinita, Samsung non sembra intenzionata ad abbandonare la propria piattaforma, che continua a ricevere aggiornamenti e nuove funzionalità. Il riferimento a una "Satellite Mode" trovata nel codice lascia intendere che il servizio sarà limitato all'invio di SMS, senza supporto per RCS, immagini o video.
L'obiettivo dell'azienda
L'obiettivo è garantire un canale di comunicazione in situazioni di emergenza, quando la rete mobile tradizionale non è disponibile. Una strategia simile a quella adottata da Apple con il suo sistema di messaggi via satellite su iPhone, ma al momento pensata esclusivamente per il testo.
Negli ultimi anni, Samsung ha continuato a investire nella sua app Messaggi, mantenendola competitiva anche rispetto alle soluzioni di Google. Dopo aver reintrodotto il supporto RCS (rimosso temporaneamente in passato), l'app è stata arricchita con funzioni come promemoria per i compleanni, reazioni con emoji o sticker, condivisione della posizione in tempo reale e integrazione con Now Brief.
Samsung punta sulla sua applicazione
Questi continui aggiornamenti fanno pensare a una possibile strategia di rilancio dell'app come opzione principale sui futuri dispositivi Galaxy. L'aggiunta del supporto ai messaggi via satellite rafforzerebbe il suo ruolo, offrendo un servizio aggiuntivo in contesti dove la connettività mobile non è presente, come in aree rurali remote, zone montane o durante viaggi in mare.
L'adozione dello standard RCS Universal Profile da parte di Apple riduce inoltre la dipendenza di Samsung dagli sviluppi di Google, aprendo la strada a un maggiore controllo della propria piattaforma di messaggistica. Se la funzione satellitare verrà implementata, Samsung potrebbe migliorare e non di poco la sicurezza degli utenti.