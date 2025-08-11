Scoperta nel codice dell'app Messaggi di Samsung la “Satellite Mode”. Cosa significa per gli utenti?

Un'analisi del codice dell'ultima versione di Samsung Messaggi (16.1.02.2) ha rivelato un'interessante novità in arrivo: la casa sudcoreana sta lavorando a una funzione di messaggistica d'emergenza via satellite.

Nonostante sui più recenti smartphone Galaxy Google Messaggi sia impostata come applicazione predefinita, Samsung non sembra intenzionata ad abbandonare la propria piattaforma, che continua a ricevere aggiornamenti e nuove funzionalità. Il riferimento a una "Satellite Mode" trovata nel codice lascia intendere che il servizio sarà limitato all'invio di SMS, senza supporto per RCS, immagini o video.