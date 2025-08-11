Steal a Brainrot è un clone di Pokémon ma con i brain rot italiani

Con i guadagni dei Brainrot bisogna costruire e migliorare la propria base che farà da bastione nelle intense battaglie PvP che caratterizzano il gioco. L'aspetto collezionistico è il gancio con cui molti utenti sono stati attirati (i Brainrot sono diventati persino un gioco di carte collezionabili ), ma il gioco ha, come spesso accade, un'economia complessa che i più esperti potranno sfruttare per scalare le classifiche.

Sviluppato da Brazilian Spyder e ora sotto la direzione creativa di Dobig Studios , Steal a Brainrot è diviso in server, ciascuno con una popolazione di circa 20 utenti. L'obiettivo è acquisire i Brainrot, ovviamente divisi per rarità, e metterli a far fruttare. Ognuna di queste creature genera guadagni, ma non si può mai abbassare la guardia: come il nome del gioco suggerisce, è possibile rubare i Brainrot agli altri giocatori.

Il Brainrot italiano non ha solo conquistato i social e ridotto le capacità cognitive di tutti noi: da maggio, un'esperienza di Roblox ha trasformato le strane creature generate dall'IA in una sorta di Pokémon da collezionare e mettere a rendita. Con più di 309 milioni di visite, Steal a Brainrot ha già fatto il salto dal suo singolo autore originale a una mega azienda di gestione di contenuti ultra performanti a base di squadrati omini gialli.

Come si guadagna con i Brainrot

I Brainrot sono divisi in categorie in base alla loro rarità, più sono difficili da ottenere più soldi frutteranno al loro proprietario. Tung Tung Tung Sahur è un Brainrot raro, Brr Brr Patapim è epico, Ballerina Cappuccina è leggendario, Bombardiro Crocodilo è mitico, Tralalero Tralala è una Divinità Brainrot e La Vacca Saturno Saturnita (non ce lo stiamo inventando) è un Brainrot segreto, il livello più raro di tutti.

Un rarissimo esemplare di Vacca Saturno Saturnita, uno dei Brainrot più rari del gioco

L'obiettivo del gioco è diventare i più ricchi del server collezionando con cura i migliori esemplari o rubando quelli avversari. Ottenere i Brainrot è relativamente semplice: a centro mappa c'è un nastro trasportatore su cui le creature di diversa rarità vengono generate. Lì si possono acquistare con i soldi di gioco e trasportandoli alla base inizieranno a generare rendita.

A quel punto bisogna proteggere la propria collezione: il pulsante di lockdown rende la base impenetrabile agli attacchi per 60 secondi, poi è tempo di piazzare trappole e armarsi fino ai denti. Una volta assicurata la base i giocatori iniziano a parcheggiarsi vicino alla rampa di generazione dei Brainrot per aspettare l'arrivo di un leggendario o un mitico e provare ad accaparrarselo.

Quando escono dal nastro trasportatore, i Brainrot sono pronti per essere raccolti e messi a rendita

Nel gioco è disponibile un ampio arsenale di armi e altri strumenti per difendere la propria base e attaccare quelle degli altri utenti, ma è anche possibile usare i Robux, la valuta premium di Roblox, per acquistare armi e altri gadget. Ogni mese è previsto un evento che aggiunge personaggi, li rimuove (già due creature non sono più ottenibili) e introduce una serie di potenziamenti per i giocatori che puntano a raggiungere l'endgame.