Poison Ivy nel cosplay di ezysummerscosplay è un'esplosione di colori

I cattivi alle volte sono degli ottimi protagonisti, come ci ha fatto comprendere Poison Ivy con la sua serie animata. Non ci stupisce quindi che in questi anni nel mondo del cosplay la passione per il personaggio DC sia salita alle stelle e che venga ricreato ancora e ancora. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di Poison Ivy realizzato da ezysummerscosplay.

Ricordiamo che Poison Ivy è stata mutata geneticamente a seguito di un incidente ed è diventata una super cattiva con la capacità di controllare le piante: il suo obiettivo è di fermare gli esseri umani, che distruggono l'ambiente, ma lo fa con azioni estreme e facendo del male a chi si trova sul suo cammino. Esistono tantissime versioni di Poison Ivy, ovviamente, e non tutte hanno la pelle verde e non tutte sono cattive allo stesso modo.