Il cosplay di Poison Ivy firmato da slava_cosplay ha un fascino letale

Poison Ivy è senza ombra di dubbio una degli antagonisti più famosi e amati nella lunga storia editoriale di Batman. Oggi vi proponiamo un cosplay di questa villain realizzato da slava_cosplay e caratterizzato da un pizzico di originalità.

Poison Ivy, il cui vero nome è Pamela Lillian Isley, è una biochimica che per via di una mutazione possiede un tocco velenoso, abilità fisiche potenziate e un controllo soprannaturale sulla vita vegetale. Mossa da un profondo amore per le piante, usa tossine vegetali e feromoni per il controllo della mente per le sue attività criminali, che di solito sono volte a proteggere le specie in via di estinzione e l'ambiente naturale dalle azioni negligenti degli umani.