Il cosplay di Marika l'Eterna di Elden Ring firmato Jessica Nigri prende vita in un video

Elden Ring è stato un enorme successo e grazie all'espansione Shadow of the Erdtree continua tutt'ora a intrattenere una community composta da milioni di giocatori, alle prese con le sfide e i misteri dell'Interregno e il Regno delle Ombre. Il gioco è anche particolarmente gettonato nel panorama dei cosplayer, come dimostra il cosplay di Marika l'Eterna firmato da Jessica Nigri.

Marika è una figura chiave nell'universo creato da George R.R. Martin e FromSoftware. Come incarnazione della Volontà Superiore e Divinità, ha modellato la storia dell'Interregno e avviato gli eventi che coinvolgono direttamente il Senzaluce, il personaggio del giocatore. Dalla sua unione con Godfrey e Radagon sono nati numerosi figli, tra cui Malenia e Miquella, tutti detentori delle Grandi Rune necessarie al giocatore per forgiare l'Anello Ancestrale, che dà il titolo al gioco.