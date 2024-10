Il team di Concord afferma di aver creato una “grande esperienza FPS” nel suo messaggio finale ai fan

L'ultimo messaggio di Firewalk Studios

"Firewalk è nato con l'idea di portare la gioia del multiplayer a un pubblico più vasto", recita il messaggio finale dell'ex studio di Sony. "Lungo il percorso abbiamo messo insieme un team incredibile che è stato in grado di:"

"Far crescere una nuova startup in un team durante una pandemia globale: Firewalk è stata fondata nel 2018 ed è stata molto piccola per i primi due anni, entrando in piena produzione solo nel 2022."

"Costruire un engine per FPS di nuova generazione personalizzato in Unreal 4 -> 5, offrendo un'esperienza di gioco di alto livello, mondi bellissimi e un comparto tecnico performante a 60fps su un backend stabile e scalabile su PS5 e PC a centinaia di migliaia di giocatori nella nostra beta."

"Gestire un'acquisizione/integrazione mentre si preparano i test tecnici e preliminari."

"E alla fine abbiamo pubblicato una grande esperienza FPS, anche se è ha ottenuto una posizione molto più ristretta di quanto sperato in un mercato fortemente consolidato."

"Ci siamo presi dei rischi lungo il percorso - sposando aspetti dei giochi di carte e dei picchiaduro con gli sparatutto in prima persona - e anche se alcuni di questi e altri aspetti dell'IP non sono andati come speravamo, l'idea di mettere al mondo cose nuove è fondamentale per far progredire il medium."

Uno scontro tra due personaggi di Concord

Per chi non lo sapesse, ieri Sony ha annunciato la chiusura definitiva di Firewalk Studios e di Neon Koi. Come probabilmente saprete Concord al lancio ha registrato numeri bassissimi, portando Sony a ritirarlo da mercato nel giro di pochi giorni. Pare che il gioco abbia richiesto un investimento iniziale di almeno 200 milioni di dollari, una cifra che tuttavia non ha coperto i costi dell'intero ciclo produttivo.