Concord pare sia costato $200 milioni come budget iniziale, ma la spesa totale di Sony sarebbe molto più alta

La somma riferita, come riporta il sito, "non include l'acquisizione dei diritti sulla proprietà intellettuale di Concord da parte di Sony, né l'acquisizione del team stesso", inoltre sembra che non comprenda nemmeno i costi di marketing o le spese ulteriori successive al posticipo.

A riferire il conto a Kotaku sarebbero state due fonti interne, ma i 200 milioni di dollari si riferirebbero solo al budget iniziale in base agli accordi stabiliti in una prima fase del progetto: in base a quanto riferito, "l'accordo iniziale per il gioco era per una somma appena sopra i 200 milioni di dollari", secondo queste due fonti, ma il costo totale potrebbe essere molto più alto .

A stretto giro dalla comunicazione ufficiale della chiusura di Firewalk Studios e la totale cancellazione di Concord , emergono ulteriori dettagli sullo sfortunato sparatutto multiplayer per PS5 e PC, in particolare per quanto riguarda i costi di produzione , che ammonterebbero a 200 milioni di dollari ma solo per quanto riguarda il budget iniziale , arrivando probabilmente molto più in alto sommando tutte le spese.

Il costo di 400 milioni di dollari potrebbe essere verosimile

Insomma, tutto sommato, è possibile che l'esorbitante costo emerso in precedenza, ovvero 400 milioni di dollari, non sia molto distante dalla realtà, se si sommano tutte le spese accessorie che sono emerse dopo l'accordo iniziale.



Il problema è che il gioco pare abbia venduto solo circa 25.000 copie, una quantità veramente bassissima a fronte di una produzione di queste dimensioni, che potrebbe rappresentare forse il più grosso flop mai visto nella storia dell'industria dell'intrattenimento in generale.

Alla luce di questo, la chiusura di Firewalk Studios non giunge propriamente come una sorpresa, anche se si sperava che ci potesse essere una soluzione meno dolorosa per gli sviluppatori e anche per il gioco, che invece non avrà nemmeno la paventata seconda possibilità come free-to-play.

Il team ha peraltro pubblicato un messaggio di addio proprio nei minuti successivi alla pubblicazione dell'annuncio sulla chiusura, nel quale riporta i traguardi comunque raggiunti creando Concord e si congeda richiamando anche l'attenzione sugli sviluppatori alla ricerca di nuovo impiego.

Questo lascia anche intendere che i membri di Firewalk, come forse anche quelli di Neon Koi, altro team chiuso da Sony oggi, debbano essere licenziati in massa, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.