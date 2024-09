Concord sarebbe costato 400 milioni di dollari e doveva essere il "futuro di PlayStation", per un insider

Senza parole

"Ho parlato a lungo con qualcuno che ha lavorato su Concord, e la situazione è molto peggiore di quanto si possa immaginare." Ha spiegato Moriarty su X, per poi proseguire impietoso: "All'interno era conosciuto come "Il Futuro di PlayStation" e gli veniva attribuito un potenziale simile a quello di Star Wars. La cultura di sviluppo era caratterizzata da un "ottimismo tossico" che bloccava qualsiasi feedback negativo." Qui è arrivata la botta finale: "Il suo sviluppo ha richiesto un investimento di 400 milioni di dollari."

Insomma, qui siamo ben oltre le stime irrealistiche. Se questi numeri fossero confermati, ci troveremmo di fronte a un disastro epocale, per un gioco dai costi complessivi davvero spropositati, che vanno oltre quelli di molti altri tripla A. Quindi non sarebbe un progetto secondario per Sony, ma uno di quelli sui quali ha vestito di più in assoluto.

Come saprete, Concord è stato ritirato dalla vendita dopo circa due settimane dal lancio a causa dell'insuccesso conclamato. Pare che abbia venduto soltanto 25.000 copie.