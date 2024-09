Concord non è costato 400 milioni di dollari, smentita l'indiscrezione sui costi del gioco

Una voce di corridoio riportata dall'insider Colin Moriarty voleva il costo complessivo di Concord sui 400 milioni di dollari , ma ora arrivano diverse fonti a smentire questa cifra , che viene considerata poco realistica per diversi motivi. In tanti, dopo l'emersione della cifra, hanno iniziato a ragionare su come fosse possibile una spesa simile per un hero shooter.

Un budget assurdo

Secondo Christopher Dring di Games Industry si tratta di un budget semplicemente assurdo "Perché nessun gioco ha quel budget di sviluppo." Secondo lui il fatto che la stampa lo abbia riportato è semplicemente ridicolo, considerando anche che Concord non ha speso niente nel marketing above the line (non targettizzato, legato ai media classici, solitamente molto costoso).

A chi ha fatto notare che Concord ha dei crediti molto lunghi (più di un'ora) e che molto del lavoro è stato fatto in outsourcing, Dring ha spiegato che ormai è lo stesso per praticamente ogni tripla A e che, ad esempio, Marvel's Spider-Man 2, costato circa 300 milioni di dollari, ha dei crediti che durano molto di più (circa il doppio). Inoltre Firewalk è un team composto da 160 sviluppatori, molti meno di Insomniac.

Il giornalista Tom Warren di The Verge ha definito assurda la voce di corridoio e il fatto che sia stata ripresa: "Basta guardare al finanziamento di ProbablyMonster per capire che è assurdo."

Anche Ethan Gach di Kotaku ha dichiarato di non poter confermare i 400 milioni di dollari di budget, aggiungendo che lui ha saputo di una cifra molto diversa. Gach ha comunque confermato il resto di quanto riportato da Moriarty, in particolare la storia sulla tossicità positiva di Firewalke Studios, che gli è stata comunicata anche dalle sue fonti.

C'è da dire che è possibile che la cifra di Colin Moriarty non si riferisca soltanto ai costi di sviluppo e di marketing del gioco, ma all'investimento complessivo di Sony previsto per Concord, su cui comunque credeva moltissimo, considerando anche che ha pagato per renderlo parte della serie TV Secret Level, in arrivo su Prime Video. Detto questo, giusto dire che siamo nell'ambito della mera speculazione, che mira a comprendere le dimensioni del disastro Concord, titolo ritirato dal mercato circa due settimane dopo il lancio, a causa delle vendite ridottissime.