Una voce di corridoio avrebbe svelato alcuni dettagli su Assassin’s Creed Invictus, paragonandolo a Fall Guys

Nelle ultime ore è emersa una voce di corridoio riguardante Assassin's Creed Invictus , che ne avrebbe svelato alcuni dettagli inediti. Naturalmente è giusto premettere che non c'è niente di confermato, quindi il tutto va preso con le dovute cautele, in attesa della presentazione ufficiale da parte dell'editore Ubisoft.

L'indiscrezione

Comunque sia, stando a quello che ha raccontato Jonathan, Assassin's Creed Invictus, di cui è nota la natura multiplayer, "Sarà una sorta di "Fall Guys": 16 giocatori (per il momento) che competono in diverse manche in "giochi" differenti.

Pare che le mappe di Invictus saranno prese da altri giochi, come Mirage

Tra i giochi troviamo una deathmatch a squadre, un altro in cui ognuno gioca per sé e una gara di velocità in bisogna raggiungere dei punti luminosi sparsi sulla mappa.

Se ci si qualifica per il round successivo, si possono scegliere dei poteri per il personaggio che saranno usati nella competizione finale.

Ci sono due personaggi confermati: Ezio e Cesare Borgia.

Il gameplay sarà molto arcade, con i colpi che non avranno un vero impatto e persino uno scudo "bolla" come in Smash Bros.

La telecamera sarà abbastanza lontana dai personaggi, facendoli apparire piccoli.

Le mappe saranno prese dai vecchi giochi. Ci sarà Baghdad (Mirage), il Giappone (Shadows), una mappa ambientata in un'isola paradisiaca (probabilmente Black Flag) e... Pompei (con la lava che sale)."

Detto questo, Assassin's Creed Invictus rimane per la gran parte un mistero. Ubisoft lo ha annunciato senza fornire alcune dettaglio, nemmeno su quando tornerà a parlarne ufficialmente. Probabilmente sapremo qualcosa dopo il lancio di Assassin's Creed Shadows, il nuovo capitolo principale della serie.