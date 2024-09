Assassin's Creed Invictus come Fall Guys? Nuove informazioni chiariscono e dicono quando potrebbe uscire

Nel caso non conosciate quest'ultimo videogioco, si tratta di un titolo multigiocatore online in cui gruppi di fagioli con gambe e braccia competono in gare di sopravvivenza in livelli colorati e allegri. Ovviamente affiancare la "seria" e realistica saga di Assassin's Creed e Fall Guys ha creato un po' di confusione in alcuni giocatori. Tom Henderson - giornalista e insider - ha quindi sfruttato il proprio account Twitter per fare un po' di chiarezza sulla questione.

Recentemente sono circolati in rete dei report legati a uno dei prossimi capitoli della saga di Assassin's Creed, Invictus , un capitolo multigiocatore di cui ufficialmente non conosciamo praticamente nulla. Ovviamente leak e rumor aiutano a farsi un'idea e una delle dichiarazioni è stata che Invictus è parzialmente ispirato a Fall Guys .

Le parole di Henderson su Assassin's Creed Invictus

Come potete leggere poco sotto, Henderson ha scritto: "Per coloro che sono confusi, il gioco non ha l'aspetto di Fall Guys - è solo una analogia usata per spiegare il loop di gameplay. Sono sei round in diverse mappe e modalità di gioco, i giocatori che hanno il punteggio più basso vengono eliminati."

Aggiunge poi un altro dettaglio: a suo dire Assassin's Creed Invictus sarà pubblicato tra "Red" (ovvero Shadows, il prossimo capitolo recentemente rimandato a febbraio 2025) e Assassin's Creed Hexe. Henderson afferma anche, in un altro tweet in risposta a un utente, che Invictus potrebbe arrivare nel tardo 2025, ma lui per primo afferma che è difficile avere la certezza per ora.